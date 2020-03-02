فيديو.. بسمة وهبة تتحدى هاني شاكر وشاكوش يغني "مصر اللي ربتنا"

نشرت الإعلامية بسمة وهبة مقطع فيديو جديد من منزلها بصحبة مغني المهرجانات حسن شاكوش، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الفيديوهات الشهير "انستجرام". وظهر "شاكوش" في الفيديو يغني أغنية في حب مصر تحمل عنوان "مصر اللي ربتنا". عنوان "مصر اللي ربتنا". View this post on Instagram شاهد قبل أي حد .. حسن #شاكوش يهاجم #الأخوان - ويتحدي مع #بسمة_وهبة "#هاني_شاكر"! A post shared by Basma Wahba (@basma_wahba) on Mar 2, 2020 at 8:17am PST Advertisements ويأتي دعم بسمة لـ شاكوش وأغانى المهرجانات، عقب القرار الذى أصدرته نقابة المهن الموسيقية بمنع جميع مطربي المهرجانات من مزاولة المهنة. المهنة. جدير بالذكر أن "حشن شاكوش" يستعد لطرح أحدث أغنية "عود البطل" مع زميله عمر كمال، غدًا الثلاثاء، وهى الأغنية الذين يراهنون عليها كفريق عمل أنها ستتخطى أرقام "بنت الجيران" التي حققت أكثر من 100 مليون مشاهدة، من كلمات مصطفى حدوته والموزع الموسيقى إسلام ساسو.

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