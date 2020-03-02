بالصور- أسامة المصري يرزق بطفلته "ليا"

ميرنا وليد - بيروت - رُزق الممثل اللبناني ​أسامة المصري​ بمولودة جديدة وأطلق عليها إسم "زينة" وعبّر عن رغبته الشديدة في أن يرزق بطفل، وذلك من خلال صور عديدة نشرها لأولى لحظات ولادة ابنته وحين حملها للمرة الأولى بين يديه واضعا الكمامة خوفا من عدوة فايروس كورونا المنتشر في لبنان.

وعلّق الممثل أسامة المصري على الصور قائلا: "

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