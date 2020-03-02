بالصور - زغاريد ليلى علوي ولبلبة لـ 100عروس في الصعيد

ميرنا وليد - بيروت - شاركت كل من الممثلتين المصريتين ​لبلبة​ و​ليلى علوي​، في احتفالات صندوق "تحيا مصر" من خلال تجهيز 100 عروسة جديدة لعام 2020 عبر جمعية "دكان الفرحة" في محافظة سوهاج بمصر.

ليلى علوي ولبلبة حرصتا على المشاركة مع الأهالي والمدعوين وتقديم التهاني لهم وإطلاقتا الزغاريد وسط العرائس وإلتقاط الصور التذكارية مع المعجبين ومشاركتهم لحظات الفرح التي يعيشونها في مثل هذه المناسبة الفريدة.

كما حضر الفنان المصري هاني رمزي والفنان المصري رامي صبري اللذان قدما مجموعة من أغنياتهما الجميلة وأحيا السهرة بأجواء حماسية راقصة.

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