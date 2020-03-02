شاهدوا ألين لحود الطفلة بين أحضان والدها..وهكذا عايدها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم الإثنين في 2 آذار/مارس من العام 2020 ذكرى ميلاد الفنانة اللبنانية ​ألين لحود​ إبنة المنتج ​ناهي لحود​ والفنانة الراحلة ​سلوى القطريب​ والتي تحل ذكرى ميلادها بعد يومين أي في 4 آذار.

وقد شارك والد ألين صورة قديمة تجمعهما بدا فيها وهو يحتضنها وهي تضحك وعلق عليها :"أجمل هدية أهدتها لي سلوى هي أنتِ..كل عام وأنتِ بخير أيتها الفتاة الكبيرة".

إشارة إلى أن العديد من محبي الفنانة الشابة شاركوها تمنياتهم لها بعيد ميلاد سعيد وعبروا كل واحد منهم على طريقته، إن عبر تصميم معايدات لها أو مشاركة مقاطع فيديو والتي أعادت نشرها ألين عبر صفحتها الرسمية.

من موقع الخليج 365 نتمنى لـ ألين لحود عيد ميلاد سعيد.

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