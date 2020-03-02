بالصور- رزان تحيي ثلاث حفلات في يوم واحد وتفاجئ المحبين بالتركي

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية رزان ثلاث سهرات ليلة السبت الماضي وكل واحدة تميّزت فيها رزان بفنها وصوتها وإطلالتها. المحطة الاولى كانت في منطقة نهر الكلب حيث أحيت السهرة بحضور عدد من الاعلاميين والفنانين واحتفلت معهم بمناسبات عيد الميلاد.

كما توجهت رزان الى منطقة ضبية لتقدم سهرة ثانية مع الفنان اللبناني ميشال قزي حيث امتعت الحضور بصوتها الجميل وأدائها المحترف وتفاعل معها بشكل ملفت.

المحطة الأخيرة كانت في انطلياس مع الفنان اللبناني فادي بدر حيث قدم وصلة غنائية منوعة وفجاءت رزان الحضور بآدائها اغنية "ارامام" باللغة التركية وختمت بأغنيتها "ان كنك زلمي لاقيني".

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