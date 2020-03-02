دراما “الأخ الكبير” في المركز الثاني على مشاهدات يوتيوب

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متابعة بتجـــــــــرد: حقق المسلسل المصري الأخ الكبير المركز الثاني ضمن الأعلى مشاهدة على يوتيوب، بحسب شركة سينرجي أدفرتيزنغ للإنتاج التلفزيوني.
والمسلسل دراما من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، دينا فؤاد، عبير صبري، محمد عز، وهبة مجدي.
تدور الأحداث في حي بولاق الشعبي، حيث يحاول الشاب الفقير حربي الذي يجسد شخصيته محمد رجب مواجهة العديد من التحديات في حياته والتغلب عليها، سواء على الصعيد الأسري أو العملي.
وينتمي المسلسل إلى نوعية أعمال الـ45 حلقة.
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