كورونا يؤجل عشاء رسمياً في القصر الملكي السويد

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن القصر الملكي السويدي اليوم الاثنين أن ملك وملكة السويد قررا تأجيل مأدبة عشاء رسمية كانت مقررة هذا الاسبوع، بسبب حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، التي تم اكتشافها مؤخراً في البلاد.

وكان من المقرر أن يشارك نحو 150 ضيفاً في العشاء الرسمي بعد غد الأربعاء.

وجاء في بيان للقصر الملكي أنه “في انتظار مستجدات الأحداث، اختار الملك والملكة تأجيل العشاء الرسمي، مراعاة للضيوف الذين تمت