خطأ ياسمين عبدالعزيز.. هل أكد وجود قصة حب مع أحمد العوضي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الفنان أحمد العوضي لا يوجد لديه أي مشكلة في تأكيد علاقته بالفنانة ياسمين عبدالعزيز أو التلميح لها بشكل صريح.

وفي التفاصيل، نشر الفنان كريم فهمي شقيق الفنان أحمد فهمي منشورا عبر إنستغرام ليعبر من خلاله عن سعادته لمشاركته الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسلها للموسم الرمضاني المقبل وكتب قائلا: "ونحب تاني ليه، مع صديقتي وأختي الخطيرة ياسمين عبد العزيز، وصديقي وأخويا مدير التصوير أحمد زيتون فى تالت تعامل مع بعض، بعد حالة عشق وحسن وبقلظ".

فردت عليه عبدالعزيز: "يا أحمديكو"، دون أن تنتبه أنها وقعت بالخطأ واستخدمت اسما غير اسمه، مما دفع فهمي للرد عليها ممازحا: "طبعا انا مبسوط أننا بنعمل مسلسل مع بعض جدا، بس الفكرة بقي هو انتي فاكره كل ده أن أحمد اخويا اللي بيمثل معاكي كل ده ولا ايه ولا انتي بتفكري في ايه، فهميني دماغك فيها ايه احمديكو مين ؟؟؟؟؟".

وهنا لم يفوت الفنان أحمد العوضي الفرصة للتعليق وكتب قائلا: "لا هي دلوقتي شايفة كل الناس أحمد"، هذا التعليق أثار موجة كبيرة، واعتبر الكثيرون أن العوضي بهذا التعليق أكد بطريقة غير مباشرة الأخبار التي انتشرت قبل مدة عن وجود علاقة تجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز.

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وطالب الكثيرون بأن يكشف النجمان عن طبيعة علاقتهما متمنين لهما السعادة والتوفيق، مؤكدين أن عبدالعزيز تستحق شخصا مثل العوضي خاصة بعد زواج طليقها من الفنانة ريهام حجاج.

يشار إلى أن مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعي، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعاني منها معظم الأزواج.

ويذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز تزوجت عام 2001 من رجل الأعمال محمد نبيل حلاوة، وأنجبت منه ابنتها ياسمين والذي أطلق عليها هذا الاسم لمحبته لزوجته وسيف الدين، إلا أنهما انفصلا في بداية عام 2018.