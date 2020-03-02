شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد عمر كمال لـ برنامج في لبنان بالماسك والباديكير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مطرب المهرجانات عمر كمال، جمهوره ومتابعيه، بمقطع فيديو له أثناء تحضيراته لحضوره ضيفا في أحد البرامج التليفزيونية في لبنان، عبر حسابه الشخصي بمختلف منصات السوشيال ميديا، ويظهر وهو يستعد ويخضع لتصفيف الشعر ولماسكات لتنظيف البشرة.

وكان كمال قد أعلن أمس، عن طرح أغنيته الجديد مع حسن شاكوش "عود البطل" وبالتعاون مع المؤلف مصطفى حدوته والموزع الموسيقى إسلام ساسو، مساء الثلاثاء القادم، فى تحد جديد لقرار الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، بمنع مطربى المهرجانات من الغناء.

ويواصل المطرب الشعبى عمر كمال وزميله حسن شاكوش تعاونهما بإطلاق أغنية جديدة فى ظل أزمة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة هانى شاكر، معه وزملائه المطربين الشعبيين، وإصدار قرار بمنع مطربى المهرجانات الشعبية من الغناء فى الأماكن السياحية وإقامة الحفلات الغنائية، حيث وعد عمر كمال، وحسن شاكوش، الجمهور بطرح أغنية جديدة خلال أيام قليلة.

Advertisements



عمر كمال يستعد لحضور برنامج



عمر كمال

وطالب عمر كمال الجمهور بمساندتهم ودعمهم، بعدما أوضح أن الأغنية الجديدة التى تحمل اسم "عود البطل"، ستكون بالتعاون مع حسن شاكوش ومصطفى حدوته وإسلام ساسو، كما ردد عمر كمال وشاكوش كوبليه من الأغنية، التى تقول كلماتها: "عود البنات عالى شقلب لى أنا حالى يرخصلك الغالى ياللى سحرتينى.. عود البطل ملفوف وأنا لسه ياما هشوف جايلك ومش مكسوف ياللى سحرتينى.. واخدانى عالهادى وجمالها مش عادى".

وكان الفنان هانى شاكر، فتح النار على مطربى المهرجانات وذلك من خلال إصدار قرار بمنعهم من الغناء نهائيا وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.