شكرا لقرائتكم خبر عن من "ممالك النار" لـ"الاختيار" معتز هشام يجسد شخصية الإرهابي هشام عشماوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار صناع مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، المقرر عرضه في رمضان المقبل، على الفنان الشاب معتز هشام بطل مسلسل "ممالك النار"، ليقدم شخصية "الإرهابى هشام عشماوى في مرحلة الصغر، حيث صور أمس ما يقرب من 7 مشاهد، ويتبقى له مشهد واحد، إذ يظهر في الأحداث كضيف شرف".

معتز هشام قدم دورًا رائعًا في مسلسل "ممالك النار" مع النجم خالد النبوى، حيث قدم شخصية سليم الأول في أحداث المسلسل ، الذى وثق الحقبة الأخيرة لدولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في بدايات القرن السادس عشر وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية، كما أن قصة مسلسل ممالك النار كشفت العديد من الحقائق حول هذه الحقبة الزمنية.

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وفى السياق نفسه، يواصل النجم أمير كرارة تصوير مشاهده فى مسلسل "الاختيار"، وكان انتهى من تصوير 9 أسابيع من العمل للعديد من المشاهد فى مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل بيت المنسى، كما يصور حالياً عدة مشاهد فى انشاص والتل الكبير، والحزام الأخضر، ومدينة أكتوبر، وعدد من مواقع التصوير، بجانب التصويرفى الصحراء، على أن ينتقل بعدها لديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن ينضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف وخلال تصوير المسلسل، الذى يعد من أقوى مسلسلات موسم الدراما المقبل، لاسيما أن العمل يكتظ بالنجوم ويتناول قصة حقيقية عن أسطورة الصاعقة وحياته المهنية والعائلية.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أميركرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيترميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى".