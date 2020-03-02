شكرا لقرائتكم خبر عن أبيض × أسود + كيرلي.. نجمة La Casa De Papel تتألق قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا على عودة المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papel بموسمه الرابع الجديد، المقرر له يوم 3 إبريل المقبل عبر شبكة قنوات نتفليكس، والذي سيسرد بداية مرحلة جديدة في الحبكة الدرامية بعد أن وقع البروفيسور وفريقه في فخ الاقتحام وأطلق النيران على العمليات الخاصة التي كادت تقتحم البنك.

وحرصت النجمة الإسبانية Esther Acebo، بطلة مسلسل الدراما الشهير La Casa De Papel، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، بصورة جديدة لها باللون الأبيض والأسود والشعر الكيرلي، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وفى سياق متصل حصل المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papel، على المركز الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019، وفقًا للتقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية نتفليكس، في بريطانيا.

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وشمل التقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية، المواسم الثلاثة التي عرضتها نتفليكس للمسلسل الحائز على تقييم 8.5 عبر موقعIMDB، والذي تم تصنيفه كأكثر عمل درامي تم مشاهدته بناءً على عدد المشاهدات لأول دقيقتين من الحلقة خلال أول 28 يوم من عرضه عبر الشبكة.





وبدأت الحملة الترويجية للموسم الجديد المقرر عرضه يوم 3 إبريل المقبل، عبر شبكة قنوات نتفليكس، من مدينة ساوبولو البرازيلية والتي حضر فيها أغلبية طاقم عمل المسلسل في مقدمتهم "البروفيسور"، وشهدت غياب الممثل جيمي لورينتي، ومن ثم الانتقال لمدن عديدة للترويج للموسم الجديد الذي سيأتي في 6 حلقات.

مسلسل La Casa De Papel تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه فى 2 مايو من عام 2017، ودار حول "البروفيسور" الذى قام بلم شمل مجموعة من أمهر اللصوص فى المدينة، لكى يُكون منهم مجموعة لسرقة البنك الإسبانى المركزى، وبحسب المسلسل فإن اخفاء شخصيتهم استخدمت العصابة ماسك "دالي" لعدم الكشف عن اشخصاهم أثناء سيطرتهم على البنك، ومن ثم أصبح الماسك ذو طابع يُشير إلى التحدى والاحتراف، ومع انقلاب أحداث المسلسل، تحمس بعض من الجمهور المتابع للمسلسل بسبب ذكاء قائدهم الفائق "البروفيسور".