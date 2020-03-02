شكرا لقرائتكم خبر عن السأسأينا فى الهأهطاطا.. فهمى وأكرم يغنيان فى كواليس "تيمون وبومبا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجمان أحمد فهمى وأكرم حسنى، تصوير مسلسلهما الرمضانى الجديد "تيمون وبومبا"، وهو أحد الأعمال الكوميدية التي سيتم تقديمها في رمضان المقبل، ونشر أحمد فهمى عبر حسابه فيديو من كواليس المسلسل، وأثناء الاستعداد لتصوير لأحد المشاهد.

الفيديو الذى نشره أحمد فهمى يظهر فيه مع أكرم حسنى وهما يغنيان أغنيتهما الشهيرة من مسلسل "ريح المدام" قبل 3 سنوات، والذى قدماه سويا وحقق نجاحا كبيرا، حيث جسد فهمى شخصية حمام الشقلباظ.

Advertisements

مسلسل تيمون وبومبا" تدورأحداثه فى حلقات منفصلة المتصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جارى الاستقرار على اسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.

آخر أعمال النجم أحمد فهمى مسلسل "الواد سيد الشحات"، والذى عرض في رمضان الماضى، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، ومن بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن.

تدور أحداث المسلسل حول شاب مكافح يعمل مندوب مبيعات يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج، وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ مالي كبير، لتبدأ رحلته فى استرداد هذا المبلغ بمساعده زوجته وأخيه، ليدخل فى مواقف مختلفة وعوالم أخرى.