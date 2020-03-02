شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات كبيرة وتقييمات ضعيفة لـ فيلم Dolittle رغم الإيقاع السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برع الممثل الأمريكي العالمى روبرت داونى جونيور، في الخروج من عباءة شخصية Ironman، الذى استمر في تقديمها منذ عام 2008 إلى 2019، حيث طرح أخر أجزاء سلسلة Avengers، ليقوم بتقديم شخصية دكتور دوليتل، في الفيلم الجديد الذى طرح تحت اسم Dolittle، بداية من يوم 17 يناير الماضى، في دور العرض المختلفة حول العالم.

الفيلم دار في إطار عائلى، درامى، وفانتازيا، ممتع، الذى يساعد في الترفيه عن مشاهده مهما كان عمره، فيستمتع به الكبير على نفس قدر الصغير، بسبب الحبكة الدرامية السهلة، التي ساعدت في ظهور العمل بهذا الشكل، بالإضافة إلى خلو العمل الفني الجديد من أي نوع من أنواع الملل، حيث أن رتم سير الأحداث مثير، بالرغم من مدته التي وصلت إلى ساعة و 41 دقيقة.



Dolittle

اعتمد فيلم Dolittle، على المؤثرت البصرية بشكل كبير، وذلك بسبب ظهور الحيوانات المختلفة كـ أبطال في العمل العائلى، وبسببه تفوق الفيلم على النسخة التي طرحت في عام 1998، وقام ببطولتها الممثل الأمريكي العالمى إيدي ميرفي، حيث ساعدت المؤثرات البصرية في زيادة إندماج الحيوانات مع أبطال العمل الجديد.

كما ساعدت اللقطات المؤثرة أن تزيد من اختلاف الفيلم الذى طرح العام الجارى، عن شبيهه الذى طرح في 1998، فـ مثلا وجود الفيلم إلى حد ما في عالم خيالى، لا يوجد على أرض الواقع، حيث الحيوانات التي تتحدث إلى شخص واحد، ومحاولاتها الدائمة للحفاظ على بقاءه في وعيه، بعد أن فقد زوجته، وحب حياته، في أحدى مغامرتها، وبسبب ذلك قرر الابتعاد عن الجميع، وأن يعيش في منزلهما.

ولكن بالرغم من تجديد القصة، والمؤثرات البصرية والصوتية، وأسماء أبطال العمل، سواء الذين ظهروا بشخصياتهم، أو أصواتهم، ألا أن العمل الجديد يحرز تقدم بطئ في شباك الإيرادات العالمى، حيث استطاع بعد أكثر من شهر على طرحه أن يتخطى تكلفة إنتاجه التي وصلت 175 مليون دولار أمريكى، ليحقق 205 مليون في شباك التذاكر العالمى، وهذا يعد إخفاق بشكل كبير، خاصة مع تصدر اسم روبرت داونى جونيور على أفيش العمل.

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جنبا إلى ذلك حصل فيلم Dolittle، على تقييم ضعيف من على موقع imdb، حيث حصل على 5.5، بالإضافة إلى تقييم ضعيف أيضا من موقع Rotten Tomatoes للتقييمات، حيث حصل على %76.

وعلى الرغم من الإيرادات التي خيبت ظنون الكثيرين، ألا أن توجد الكثير من الشائعات، التي انتشرت الفترة الماضية بعد طرح العمل بـ أسابيع قليلة في دور العرض، على أن الشركة المنتجة Universal Pictures، بدأت العمل بالفعل على جزء جديد من العمل، وذلك لاستكمال رحلات ومغامرات، دكتور دوليتل، مع أصدقائه الحيوانات، الذى يستطيع هو ومساعده الجديد، أن يتحدث إليهم.

فيلم Dolittle ، قام ببطولته كـ أصوات أو شخصيات حقيقة في الفيلم توم هولاند، مايكل شين، رامي مالك، جيسي باكلي، إيما طومسون، رالف فاينز، ماريون كوتيار، كميل نانجاني، أنطونيو بانديراس، سيلينا جوميز، جون سينا، كارمن إيجوجو، هارى كوليت، جنبا إلى بطل العمل الأساسى روبرت داونى جونيور.

ويدور فيلم Dolittle حول اكتشاف طبيب يستطيع التحدث إلى الحيوانات، مما يأخذه في الكثير من المغامرات المختلفة، العمل من إخراج ستيفن جاجان الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع هيو لوفتينج، كريس مكاي، توماس شبرد، جون ويتنجتون.