شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا وصف إدوارد المخرج محمد سامى فى كواليس "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان إدوارد، على مشاركة صورة له مع المخرج محمد سامي، من داخل كواليس تصوير مسلسل "البرنس" الذي يشارك في بطولته مع الفنان محمد رمضان والمقرر عرضه في السباق الرمضانى المقبل، وكتب قائلاً: "مع المخرج المبدع اللي دايما يديني طاقة إيجابية وحماس بحاول أكون دايمًا عند حسن ظنه حبيبي وأخويا المبدع محمد سامي".

وتصور حاليًا أسرة المسلسل عدة مشاهد داخل الديكور الأساسى في الحارة الشعبية بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث يستمر التصوير لعدة أيام أخرى، على أن ينتقل مخرج العمل إلى مواقع تصوير جديدة خلال الأيام المقبلة .

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخرمن الفنانين والمقررعرضه فى شهررمضان المقبل.

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إدوارد والمخرج محمد سامي

ويشارك إدوارد في مسلسل "الفتوة" في رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "الفتوة" خلال السباق الرمضاني المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وانتهى المخرج من تصويرالأسبوع الأول من العمل، وتم تصويره في الديكور الاساسي الذى تم بناؤه داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، علي أن يستمر التصويرهناك حتى شهر فبراير القادم.

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى و أحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.