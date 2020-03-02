شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال مختلف من هنيدى للسقا على تيك توك بمناسبة عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واحدة من مميزات النجم محمد هنيدى أنه يستطيع أن يلقى "الافيه"، في وقت لا يمكن لأحد أن يتوقعه، وهو الأمر الذى جعل لـ هنيدى معزة خاصة لدى جمهوره وعشاقه ومتابعيه، فهنيدى دائما يختار طرق مختلفة للتعبير عما بداخله، وهو ما يظهر عبر "السوشيال ميديا".

@officialhenedy مهما كنت شايل هموم الدنيا اول مابشوف السقا @ahmed.elsakaeg♬ original sound - officialhenedy

محمد هنيدى احتفل بعيد ميلاد النجم أحمد السقا والذى احتفل به أمس، ولكن بطريقة مختلفة ومبتكرة، فلم يختر هنيدى أن يكتب "بوست"، أو تغريدة مهنئا السقا بعيد ميلاده، أو صورة تجمعهما، ولكنه نشر فيديو عبر حسابه على تيك توك، يهنئه فيه بعيد ميلاده، قائلا "انا عاوز أقول حاجة للتاريخ.. مهما كان جوايا هموم مجرد ما اقعد مع السقا.. بتزيد همومى أكتر"، فلم يتمالك السقا نفسه من الضحك.

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السقا وهنيدى

وكان تامر حسنى قد انضم للنجوم المهنئين للنجم أحمد السقا بعيد ميلاده، حيث نشر عبر حسابه على "تويتر" صورة تجمعهما، وعلق عليها قائلا: "كل سنة وانت صديق عمر وأرجل وأنضف القلوب ونجم الدنيا كلها وربنا يحفظك لأهل بيتك وكل اللى بيحبوك".

ويغيب أحمد السقا عن دراما رمضان المقبل بعدما قدم العام الماضى مسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى، بينما ينشغل هذه الفترة بتصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "العنكبوت" المقرر طرحه في دور العرض بموسم عيد الفطر ويشاركه البطولة منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، زكى فطين عبد الوهاب، ويزو ومحمد ممدوح كضيف شرف وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.