شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "بجيب في سيرتك" أحدث أغانى المطرب لؤى بعد غياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الجهة المنتجة للمطرب لؤى أغنية سينجل تحمل عنوان "بجيب في سيرتك"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان تامر عاشور وتوزيع محمد مصطفى، ميكس وماستر ماهر صلاح، وتقول كلمات الأغنية: لسه كنت بجيب في سيرتك، كنت بسأل ليه خسرتك، وأنت جيت لما افتكرتك، كنت فين من زمان، ياحبيبي كلام في سيرك، لسه عايزك لسه فاكرك، احنا من بعض اتحرمنا، لما من بعض اتظلمنا، واتخاصمنا وطول خصامنا، روحي رايحة ليك.

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المطرب لؤى يعود بألبومه الغنائى الجديد، بعد غياب سنوات عن الساحة الغنائية، حيث بدأ فى تسجيل أغانى الألبوم مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم محمد البدرى، وأحمد البرازيلى، وأمير طعيمة، وغريب، ومحمود أنور، وعمرو المصرى، وإلهامى دهيمة، وأدهم دهيمة، وغيرهما.

يذكر أن آخر أعمال لؤى أغنية "الليلة سهرانين" من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصري وألحان محمود انور وتوزيع محمد شفيق، ويقول مطلعها: الليلة سهرانين للصبح مكملين.. هنغنى يا عين يا ليل مع حبايبنا.. طنش وفرفش وعيش .. قول بس خلاص مفيش.. م الليلة مش مسموح حاجة تتعبنا.