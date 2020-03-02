شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عروض مصرية فى مهرجان حكاوى الدولى والافتتاح الرسمى يوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الدورة العاشرة لمهرجان حكاوي الدولي لفنون الأطفال ستكون مميزة عن كل الدورات السابقة بما تحتويه من عروض مصرية وعالمية منها عروض تعرض لأول مرة في المهرجان حيث سيعرض 4 عروض هولندية تشمل عرضًا يعرض لأول مرة، و سبعة عروض مصرية بما في ذلك، أربعة عروض مصرية تعرض لأول مرة في ثلاث محافظات، وهي المنيا، والقاهرة، والإسكندرية. وذلك في أيام ٢ و١٢ مارس في المنيا، ومن ٣ إلى ١٠ مارس في القاهرة، وفي أيام ٨ و٩ في الإسكندرية، بدعم من سفارة هولندا في مصر والصندوق الهولندي لفنون الأداء



مهرجان حكاوي الدولي لفنون الاطفال

المهرجان تبدأ عروضه غدا الثلاثاء ولكن الافتتاح الرسمي للمهرجان سيكون يوم الجمعة 6 مارس ويلقي المهرجان الضوء هذا العام على المسرح الهولندي و المصري بالتوازي مع أحد عشر عرضًا دوليًا من الولايات المتحدة الامريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا وألمانيا، وكندا، بالإضافة إلى برنامج جانبي يحتوي على العديد من البرامج المميزة، والندوات، و الورش، والأنشطة الفنية المقدمة من فنانين مصريين وأجانب في ثلاثة عشر مكانًا (مركز التحرير الثقافي، مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، القاهرة التاريخية، مكتبة الإسكندرية، و جيزويت المنيا، إلخ.)

يشارك في المهرجان أربعة عروض مشهورة من المسرح الهولندي، بما في ذلك عرض "فيرويل" بقلم مالو فان سلويس، وهي مسرحية خيالية حول الرغبات، والحاجة إلى تفويتها؛ عرض "هيرمت" لسيمون دي يونج ، وهي مسرحية تعرض أداءً مرئيًا مميزًا حول منزل صغير. وعلاوة على ذلك، سيتم عرض عرضان للرقص الهولندي المعاصر لفرقة أرك٨، بما في ذلك، عرض يعرض لأول مرة عن تغير المناخ.

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عروض من دول العالم في مهرجان حكاوي الدولي

يتضمن البرنامج المصري في حكاوي سبعة عروض مصرية متنوعة تم اختيارها من بين ٧١ عرضًا، وهم: عرض الأراجوز "ماتبصيش يا لولو" من فرقة الكوشة للعرائس؛ عرض "دي..الحكاية" إخراج سامية جاهين، والذي يقدم مجموعة من القصص الخيالية والحكايات المصرية الشعبية؛ عرض مسرح الظل " ظل في مدينة الورق" من المركز العربي للأوريجامي؛ عرض "نوسا" من فرقة نون، وهو حكاية عن الصداقة والتواصل مع الطبيعة؛ وعرض "التليفون الخربان" من فرقة مسرح الحقائب القديمة؛ وعرض العرائس "حلوي البرتقال" من فرقة خريجي الجامعة الامريكية - أكت؛ والعرض التجريبي "الطائر" للفنانة خديجة الدسوقي بالإضافة إلى، فيلم ٢٠٤٠ من ميدفيست.



بوستر مهرجان حكاوي الدولي لفنون الاطفال

وقد تم اختيار العروض المصرية المشاركة بعناية من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من ثلاثة أعضاء، وهم: أحمد العطار، وهو كاتب ومخرج مسرحي، والمدير الفني لمهرجان دي-كاف للفنون المعاصرة في القاهرة، وشركة المشرق للإنتاج؛ و الفنان سلام يسري، رسام وكاتب مسرحي ومخرج وهو مؤسس فرقة الطمي المسرحي ومشروع الكورال؛و الدكتورة سحر داود ، طبيبة نفسية للأطفال، حتى يتم تقديم مجموعة متنوعة من العروض في مختلف أنواع الفنون، مثل: الحكي المسرحي، مسرح العرائس، مسرح الظل، الرقص المعاصر وغيرها.

محمد الغاوي مؤسس مركز "أفكا" للفنون والمدير الفني للمهرجان صرح قائلا : "هذا العام، تعرض النسخة العاشرة من مهرجان حكاوي سبعة عروض مصرية، بما في ذلك أربعة عروض تعرض لأول مرة لفناني مسرح معروفون، مما يعطي لنا فرصة لتقديم العروض المحلية لمندوبي ومديري المهرجانات من الخارج. فنحن نريد أن نقيم منصة فنية للفنانين المسرحيين المصريين لكي يتمكنوا من تقديم أعمالهم، مما سيدعم مهمتنا الأساسية و التي لا تقتصر فقط على مجرد إستيراد عروض أجنبية بل أيضا إلى تصدير إنتاجنا الفني لهم سواء كانت عروض فنية، أو موهوبون مصريون، أو القيم المهمة التي يحملوها. أنه بالتأكيد استثمار فني مستمر على المدى الطويل. وهي شبكة كبيرة من الاقتصاد الإبداعي الذي يساهمان فيه المهرجان ومؤسسة أفكا، والذي من شأنه أن يحدث تأثيرًا مباشرًا على العديد من القطاعات بالدولة."