بمشاركة إيوان.. رنا سماحة تحيي حفل عيد الأم في عمان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
تستعد الفنانة رنا سماحة، لإحياء أول حفل غنائي لها في مسقط بسلطنة عمان، يوم 20 مارس الجاري، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الأم، ويشاركها في الحفل المطرب إيوان.
ونشرت رنا، بوستر الحفل، عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "استنوني لأول مرة في مسقط - بسلطنة عمان يوم ٢٠ مارس".
يذكر أن، آخر أعمال الفنانة رنا سماحة، أغنية "فيني وجع" وهى من كلمات محمد عبد الله، ومن ألحان عبد العزيز الصباح، ومن توزيع إبراهيم خالد.
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