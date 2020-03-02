رامي عياش عن كورونا: "حرب سياسية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان رامي عياش عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة ليده في قفاز للحماية من كورونا.

وكتب عياش: "حرب سياسية بيولوجية ..النتيجة كورونا".

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يذكر أن، عدد المصابين بفيروس كورونا فى لبنان يبلغ -حتى الآن- 10 حالات، معظمها قادمة من إيران التى يتفشى فيها الفيروس.

و كانت، وزارة الصحة اللبنانية، قد أعلنت أمس الأحد، تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للمصابين داخل لبنان إلى 10 حالات، وأشارت وزارة الصحة اللبنانية – فى بيان لها – أن الحالات الثلاث المصابة بالفيروس، كانوا قد وصلوا إلى لبنان على متن طائرات قادمة من إيران، وتنبه حينها عليهم بالتزام منازلهم (العزل المنزلي) وعندما ظهرت عليهم عوارض المرض، جرى نقلهم إلى الحجر الصحى فى مستشفى رفيق الحريري الجامعي.