محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره بمقطع فيديو يجمعه بالفنان أكرم حسني من كواليس مسلسل "تيمون وبومبا"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهر فهمي وحسني في الفيديو من اللوكيشن، وهما يغنيان إحدى أغنيات مسلسل "ريح المداد" الذي عرض في 2018، وذلك خلال استعدادهما لتصوير أحد المشاهد من المسلسل.
المسلسل تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف، والعمل من تأليف أيمن وتار ومن إخراج أحمد الجندي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| أحمد فهمي وأكرم حسني يغنيان إحدى أغنيات "ريح المدام" في كواليس مسلسلهما الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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