قبل عرضه| صور جديدة من الجزء الثالث لـÉlite

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الحساب الرسمي لشبكة "نتفليكس" على فيسبوك، صورًا جديدة من الموسم الثالث من مسلسل Élite، المقرر عرضه في 13 مارس على الشبكة.

ويحكي المسلسل قصة منح ثلاثة أشخاص منحًا دراسية إلى مدرسة خاصة بالأغنياء تدعى "لاس إنسيناس"، ويتابع المسلسل بين حياتهم اليومية والسخرية التي يتعرضون لها ومشكلاتهم العاطفية.

مسلسل Élite، هو مسلسل درامي إسباني من تأليف وإخراج كارلوس مونتيرو وداريو مادرونا، وإنتاج نتفليكس، تم تصويره في مدينة سان لورنزو دي الإسكوريال، مدريد.

وتمت مشاهدة الموسم الأول من Élite، وفقًا لموقع Variety من قبل أكثر من 20 مليون حساب خلال شهر أكتوبر عام 2018، وتم عرض الموسم الثاني لأول مرة في 6 سبتمبر الماضى، ويتناول نتائج وفاة شخصية مارينا بالمسلسل.