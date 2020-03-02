في فيديو يجمعهما.. هنيدي يكشف سرًا للتاريخ عن أحمد السقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر النجم محمد هنيدي، فيديو يجمعه بصديقه الفنان أحمد السقا، بمناسبة عيد ميلاده، الموافق أمس 1 مارس.

وقال هنيدي في الفيديو، الذي نشره عبر حسابه بموقع "تويتر": "يا جماعة عايزين كلنا نقول لأحمد السقا، ربنا يديه طول العمر بالصحة والنجاح، وعايز أقولكم حاجة للتاريخ مهما كان جوايا هموم أول ما بقعد مع السقا بتزيد همومي أكتر".

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واحتفل الفنان أحمد السقا بعيد ميلاده الـ47، أمس، إذ إنه من مواليد عام 1973.

ويواصل السقا حاليا تصوير مشاهده في فيلم "العنكبوت"، إخراج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير، وتدور أحداثه حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات.

"العنكبوت" بطولة: أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين، ومحمد لطفي وأحمد فؤاد سليم وزكي فطين عبدالوهاب، ويسرا اللوزي وريم مصطفى.