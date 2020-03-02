ندى بسيوني :"الجوع أخطر من كورونا.. يقتل 24 ألفا كل يوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انتقدت الفنانة ندى بسيوني من يهتمون بفيروس كورونا، مشيرة أنه يجب العناية بالأشخاص الذين يعانون من الجوع لانه ينتشر يوميا.

وكتبت ندى تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": " فيروس كورونا ؛ عدد الوفيات أقلّ من ألف إنسان في شهرين، الجوع ؛ عدد الوفيات ٢٤ ألف إنسان في اليوم أكثر من نصفهم أطفال، الجوع لا يغطيه الإعلام ولا تخاف منه البشرية لأنه لا يشكل خطر على الأغنياء ودولهم، مع أنه ينتشر ويتمدد على مدار الساعة".