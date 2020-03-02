محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
انتقدت الفنانة ندى بسيوني من يهتمون بفيروس كورونا، مشيرة أنه يجب العناية بالأشخاص الذين يعانون من الجوع لانه ينتشر يوميا.
وكتبت ندى تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": " فيروس كورونا ؛ عدد الوفيات أقلّ من ألف إنسان في شهرين، الجوع ؛ عدد الوفيات ٢٤ ألف إنسان في اليوم أكثر من نصفهم أطفال، الجوع لا يغطيه الإعلام ولا تخاف منه البشرية لأنه لا يشكل خطر على الأغنياء ودولهم، مع أنه ينتشر ويتمدد على مدار الساعة".
كانت هذه تفاصيل خبر ندى بسيوني :"الجوع أخطر من كورونا.. يقتل 24 ألفا كل يوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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