صور..ساندي تزور أطفال مستشفى 57357

قامت المطربة "ساندي" بناءٍ على تلبية رغبة أطفال مستشفى 57357 بزيارة للمستشفى مع مجموعة من محبيها بترتيب مع إدارة المستشفى، تدعيمًا للأطفال، واجتمعت مع إدارة المستشفى لمعرفة خططهم المستقبلية ومعرفة نسب الشفاء.
سعادة الأطفال بعد أن قامت بتلبية رغبتهم، وأيضًا بعد معرفة أن نسبة الشفاء بالمستشفى عالية وقريبة من النسب العالمية وهذا يعتبر شيئا مشرفا ومجهودا كبيرا جدًا من إدارة المستشفى.
وصرحت ساندي بأنها سعيدة جدًا بزيارة المستشفى وسعيدة أيضًا لأنها كانت جزءًا من
ويذكر أن ساندي احتفلت بصدور ألبومهاالجديد "اتنين في واحدة" الذي يضم 8 أغنيات متنوعة ما بين الرومانسي والدراما والهاوس، وتعاونت خلاله ساندي مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولي، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبدالوهاب، أحمد عبدالسلام.
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