ريم التونسي من التمثيل لدراسة الإنتاج السينمائي والتليفزيوني بأمريكا

بدأت الفنانة وملكة جمال العرب السابقة ريم التونسي، دراسة الإنتاج السينمائي والتليفزيوني، بإحدي الأكاديميات الخاصة، بالولايات المتحدة الأمريكية، منذ عدة أشهر، وذلك من أجل خوض تجارب الإنتاج خلال الفترةالقليلة القادمة، من خلال تنفيذ مشاريع فنية كبيرة بين عدد من الدول الغربية والعربية.
يذكر أن ريم شاركت من قبل في عدة أعمالفنية كبري سواء في مصر أو تونس قبل سفرها لأمريكا، من بينها مع الزعيم عادل إمام، من خلال مسلسله "العراف"، من تأليف يوسف معاطي، والإخراج لرامي إمام، وفي تونس من خلال مسلسل "ناعورة الهواء"، وغيرها من الأعمال الفنية.
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