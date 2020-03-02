فيديو..لؤي يطرح "بجيب في سيرتك"

طرح المطرب لؤي، أغنية سينجل بعنوان "بجيب في سيرتك"، على موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب". من كلمات الشاعر نادر عبدالله وألحان تامر عاشور وتوزيع محمد مصطفى، ميكس وماستر ماهر صلاح وإنتاج ريتشارد الحاج. مصطفى، ميكس وماستر ماهر صلاح وإنتاج ريتشارد الحاج. وتقول كلمات الأغنية: "لسه كنت بجيب في سيرتك، كنت بسأل ليه خسرتك، وانت جيت لما افتكرتك، كنت فين من زمان، ياحبيبي كلام في سيرتك، لسه عايزك لسه فاكرك، احنا من بعض اتحرمنا، لما من بعض اتظلمنا، واتخاصمنا وطول خصامنا، روحي رايحة ليك". ليه خسرتك، وانت جيت لما افتكرتك، كنت فين من زمان، ياحبيبي كلام في سيرتك، لسه عايزك لسه فاكرك، احنا من بعض اتحرمنا، لما من بعض اتظلمنا، واتخاصمنا وطول خصامنا، روحي رايحة ليك".

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