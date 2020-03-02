نشر الفنان محمد هنيدي مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهر "هنيدي" في الفيديو بصحبةالنجم أحمد السقا، حيث قال هنيدي للسقا مازحا "مهما كان جوايا هموم أول ما بشوف السقا بتزيذ همومي أكثر".
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد هنيدي، مسرحية "٣ أيام في الساحل"، وشاركه العمل كلا من:"ندى موسى، محمد محمود، مها أبو عوف، سامية الطرابلسي"، من إخراج: محمد الرخ، مجدي الهواري، تأليف: حاتم حسين.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد هنيدي للسقا: أنا كل ما بشوفك بتزيد همومي أكثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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