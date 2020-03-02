ورشة تحضيرات عمر كمال إستعداداً لإطلالة تلفزيونية - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري عمر كمال متابعيه بمقطع فيديو أثناء تحضيراته للمشاركة في برنامج تلفزيوني في لبنان، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي، ويظهر وهو يخضع لجلسة تصفيف شعر واضعاً قناعا أسود على وجهه لتنظيف البشرة من الرؤوس السوداء الى جانب وضع يديه في الماء لتسويتهما
وكان كمال قد أعلن أمس، عن طرح أغنيته الجديدة مع حسن شاكوش "عود البطل" بالتعاون مع المؤلف مصطفى حدوته والموزع الموسيقى إسلام ساسو، مساء الثلاثاء المقبل، في تحد جديد لقرار الفنان المصري هاني شاكر نقيب الموسيقيين الذي منع مطربي المهرجانات من الغناء.
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