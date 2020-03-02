ميرنا وليد - بيروت - أعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداول مقطع فيديو للفنان المصري ​أحمد جمال​ يظهر فيه من الطفولة وهو يغني موال في البداية للمطرب الراحل رمضان البرنس، وبعدها قدم أغنية "ماتخدش علي كده"، للفنان المصري حكيم.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، إذ أثنوا على جمال صوت أحمد منذ الطفولة وإلى اليوم.

ومن ناحية أخرى، يستعد أحمد جمال لطرح ألبومه الغنائي الجديد، والمقرر طرحه كاملا في فصل الصيف، وطرح منه أغنيتين حتى الآن هما "كل سنة وأنت طيب"، و"قصاد عيويني"، وتم تصويرهما بطريقة الفيديو كليب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو نادر لـ أحمد جمال من الطفولة وهو يغني على المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.