إحتجاز ممثلة تركية في إيران بسبب كورونا!!

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن كانت سافرت قبل عدة أيام إلى العاصمة الإيرانية طهران، لزيارة حبيبها لاعب كرة السلة الإيراني روهام كبير، إضطرت الممثلة التركية إيلايدا أكدوغان البقاء هناك وعدم القدرة على العودة إلى تركيا، بسبب إنتشار فيروس كورونا وإلغاء الرحلات بين البلدين.

وذكرت صحيفة "حريات" التركية أن أكدوغان تلازم منزل حبيبها ولا تخرج منه، بحسب الصحيفة، وتقضي وقتها في تعلم اللغة الفارسية.

يذكر أن ​‬إيلايدا أكدوغان​ البالغة من العمر 21 سنة شاركت في مسلسل "البدر" الذي قام ببطولته جان يمان منذ ثلاث سنوات.

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