ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان اللبناني عضو فرقة Arnabeat إيلي إيلي زواجه بحب حياته الممثلة اللبنانية والمغنية ​لارا رين​ وذلك في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر إيليا صورة له برفقة عروسه وعلق عليها :"أنا أشعر بشرف كبير عندما أسمّي نفسي "رجلكِ"، في الأوقات الجيدة والصعبة، ستكون الحياة رحلة مثيرة معك، يا توأم روحي".

أخذت الحياة منعطفا غير متوقع وأعادتنا إلى بعضنا البعض، أعتقد بصدق أن كل ما مقدر لك سيجد طريقه دائماً ليعود إليك، لم أكن لأطلب مفاجأة أفضل..النِّعَم تحيطني".

وعلقت زوجته لارا على الصورة فكتبت :"ويشرفني أن أسمي نفسي زوجتك ...أيها الرجل الجميل من الداخل والسابق لا أستطيع انتظار بدء هذا الفصل الجديد من قصتي معك".

إشارة إلى أن لارا رين كانت خطيبة الممثل اللبناني نيكولا معوّض السابقة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيلي إيليا يدخل القفص الذهبي-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.