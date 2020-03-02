تراند اليوم : تامر حسني بيرقص ” روبي ” علي واحدة و نص – فيديو

خطفت الفنانة روبي الأنظار من جميع النجوم الذين شاركوا في حفل زفاف ابنة معلق كرة القدم ومقدم البرامج الشهير مدحت شلبي المطربة شيرين وجدي، بعدما احتل مقطع فيديو لها وهي ترقص على أنغام المطرب تامر حسني، صدارة قائمة الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي.

روبي قدمت فقرة غنائية اثناء الحفل ولكنها تصدرت تريند تويتر بمقطع فيديو لها وهي ترقص مع الفنان تامر حسنى على أغنية “كل اللي فات”، وقام تامر بتشجيعها وترديد كلمات “ايوة يا روبي” كما تفاعل معها الحاضرين طوال فقرات حفل الزفاف، وقامت العروسة بترديد الأغنية وبصحبتها عدد من أصدقاءها.