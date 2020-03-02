كارول سماحة تعلن موعد طرح أغنيتها الجديدة

متابعة بتجـــــــــرد: ينتظر جمهور النجمة اللبنانية كارول سماحة طرح أغنيتها الجديدة “مش هعيش” بفارغ الصبر، خاصةً بعد أن انتهت من تصوير الفيديو كليب الخاص بها منذ أيام في العاصمة الفرنسية باريس.

وأعلنت كارول من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” أن الأغنية ستصدر يوم الأربعاء في 4 آذار/مارس الجاري.

أغنية “مش هعيش” هي باللهجة المصرية، من كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وانتهت كارول من تسجيلها منذ أيام في مصر، استعداداً لطرحها قريباً في أوّل تعاون يجمعها مع شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال فنيّة تعرض حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـAnghami Originals.