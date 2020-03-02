نصائح لحماية خصوصيتك على تطبيق إنستغرام

مقالات مختارة: يضم ملفك الشخصي على (إنستغرام) الكثير من التفاصيل الشخصية عنك، لذلك يجب أن تعمل على حماية خصوصيتك بشكل أكثر إحكامًا، ومنع الغرباء من رؤية قصصك وصفحتك الرئيسية وتقييد وصولهم لها.

فيما يلي 6 نصائح تساعدك في حماية خصوصيتك على إنستغرام بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية:

1- ضبط الحساب خاص:

يعد تفعيل حسابك ليكون (حساب خاص) Private Account من أبسط الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية الخصوصية، وبالتالي لن يتمكن من يزور ملفك الشخصي للمرة الأولى من رؤية منشوراتك، حيث يجب أن تقبل طلبهم قبل أن يتمكنوا من رؤية هذه البيانات.

• اضغط على خيار (الإعدادات) في صفحة ملفك الشخصي.

• اضغط على (الخصوصية) Privacy.

• اختر (خصوصية الحساب) Account Privacy.

• قم بتفعيل خيار (حساب خاص) Private Account من خلال الضغط على زر التمرير المجاور.

ملاحظة: أي شخص يتابعك قبل تغيير حسابك إلى خاص سيظل قادرًا على رؤية بياناتك، وإذا كان هناك أي شخص تريد منعه من رؤية بياناتك فعليك إزالته من قائمة متابعيك.

2- حماية القصص:

يتيح لك إنستغرام تحديد من يرى القصص التي تنشرها، ومنع مشاركتها، من خلال إجراء الخطوات التالية:

• اختر (الإعدادات).

• اضغط على خيار (الخصوصية).

• اختر (القصة) Story.

• بمجرد الضغط على خيار (إخفاء القصة من) Hide Story From ستُفتح قائمة بمن يتابعك، اضغط على الدائرة بجانب اسم الشخص الذي لا تريده أن يشاهد قصتك.

ولمنع شخص محدد من مشاركة قصتك، اتبع الخطوات التالية:

• اضغط على خيار (القصة) Story، في نفس الصفحة، وقم بالتمرير للأسفل سترى خيار (المشاركة) Sharing.

• من خلال خيار (السماح بالمشاركة) Allow Sharing، يمكنك إيقاف أو منع الأشخاص من إرسال قصصك إلى الآخرين

• كما يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل (السماح بإعادة المشاركة في القصص)Allow Resharing to Stories، لمنع الأشخاص من إضافة مشاركاتك إلى قصصهم.

• لمنع مشاركة قصصك على فيسبوك، اختر إيقاف(مشاركة قصتك على فيسبوك) Share Your Story to Facebook، وهذا يعني أن قصصك ستُنشر على إنستاغرام فقط.

لتقييد وصول قصصك إلى أشخاص محددين على إنستغرام، اتبع الخطوات التالية:

• اختر (الإعدادات)

• اضغط على خيار (الخصوصية).

• اختر (القصة) Story.

• ضمن خيار (الأصدقاء المقربون) Close Friends، يمكنك إضافة الأشخاص أو حذفهم.

Advertisements

3- حظر أشخاص محددين:

يمكنك حظر أشخاص تختارهم من رؤية صفحتك الرئيسية، لفعل ذلك اتبع الخطوات التالية:

• اذهب إلى الحساب الخاص بالشخص الذي تريد حظره.

• في صفحة (ملف التعريف) Profile، انقر على القائمة ثلاثية النقاط في الزاوية العلوية اليمنى

• اختر (حظر) Block.

4- إيقاف إرسال جهات اتصالك إلى إنستغرام:

• انقر على (الإعدادات)

• اختر (الحساب) Account.

• اختر (مزامنة جهات الاتصال) Contacts Syncing وقم بتعطيل المزامنة.

5- إيقاف اقتراح حسابك على الآخرين:

لا يمكنك تغيير هذا باستخدام تطبيق الهاتف الذكي، بل يجب استخدام جهاز الكمبيوتر، باتباع الخطوات التالية:

• سجّل الدخول إلى موقع إنستغرام، انتقل إلى ملفك الشخصي.

• انقر على (تعديل الملف الشخصي) Edit Profile.

• قم بإلغاء خيار (اقتراحات مماثلة للحساب) Similar Account Suggestions.

6- إيقاف الإعلانات المخصصة:

لتعطيل تخصيص الإعلانات، عليك أولاً الانتقال إلى إعدادات الإعلانات على فيسبوك، على الهاتف الذكي:

• اختر (الإعدادات والخصوصية).

• انقر على (الإعدادات).

• اختر (تفضيلات الإعلان) Ad Preferences.

• انقر على (إعدادات الإعلان) Ad Settings.