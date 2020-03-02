أنباء عن علاقة جديدة تجمع حسن جميل حبيب ريهانا السابق بمذيعة قناة دبي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تناقلت عدد من الصفحات المعنية بأخبار المشاهير العرب على موقع إنستغرام أنباء غير مؤكدة تشير إلى دخول الملياردير السعودي حسن جميل في علاقة جديدة تجمعه بمذيعة الأخبار على قناة دبي.

وتفاعل الجمهور مع الخبر ما بين مصدق ومكذب، خاصة أنه لا يوجد أي خبر رسمي، أو صورة تجمع الثنائي وتؤكد وجود علاقة بينهما.

وعلق البعض أنه في حال صحت هذه الأخبار فإن حسن جميل دخل في علاقة جديدة بعد وقت قصير من انتهاء علاقته بالمغنية العالمية ريهانا.

وذهب آخرون للحديث عن أن الموضوع يبدو عليه أنه يندرج تحت إطار الشائعات في ظل عدم نشره في الصحف الأجنبية التي تهتم عادة بتحركات ونشاطات حسن جميل، كما أن العلاقة الجديدة إن صحت فإنها تعتبر مادة دسمة لهم كونه كان مرتبطا بالنجمة ريهانا.

وكان حسن جميل قد دخل في علاقة حب مع ريهانا منذ عام 2017 أي ما يقارب الـ 3 سنوات، وتم رصدهما سويا في أكثر من مناسبة، كما تم تداول صور رومانسية تجمعهما، وأكدت ريهانا في أكثر من لقاء في وقت سابق على متانة علاقتها وأنها تتجه إلى الرسمية، إلا أن الثنائي صدما الجمهور بشكل مفاجئ عندما أعلنت الفنانة أن علاقتها بالملياردير السعودي قد انتهت.

ويعد حسن جميل رجل أعمال سعوديا وهو ابن الملياردير عبد اللطيف جميل ومن مواليد عام 1988، ويشغل الملياردير الشاب منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "عبد اللطيف جميل" التي تأسست منذ العام 1955.

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وتمتلك الشركة العائلية التوكيل الحصري لسيارات تويوتا اليابانية في المملكة العربية السعودية مما يجعلها واحدة من أكبر الشركات في العالم، وشركة عبد اللطيف جميل هي الراعي الرسمي للدوري السعودي لذا سمي الدوري السعودي باسم دوري "جميل" في وقت سابق قبل تغيير اسمه.

وتزوج حسن جميل في عام 2012، من الفنانة والناقدة التونسية لينا لازار، وهي خبيرة في الفن الدولي المعاصر لدى دار سوذبيز للمزادات، وقد انتهى الزواج بالطلاق بعد سنوات.

وواعد جميل في وقت سابق أيضا عارضة الأزياء العالمية ناعومي كامبل، وشوهد الثنائي في أكثر من مناسبة سويا، إلا أنه لم يتم الكشف عن سبب انفصالهما ومدة علاقتهما، ليتم رصد الملياردير السعودي قبل 3 سنوات مع ريهانا، والتي أكدت علاقتهما.