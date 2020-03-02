ليدي غاغا تنقع نفسها بحوض الماء والثلج.. والسبب فني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من وسط الصحراء، شاركت المغنية العالمية المجنونة "ليدي غاغا" معجبيها عبر إنستغرام، فيديو جديدا بينما كانت تنقع نفسها في حوض الماء والثلج.

وعبر خاصية "الستوري"، كشفت غاغا لمعجبيها عن روتين العلاج الذي تتبعه بعد العمل أو تقديم الحفلات على المسارح، والذي يتضمن نقع نفسها في الماء المتجمد.

كانت ليدي غاغا تصور مشاهد أجدد فيديو كليباتها الذي يحمل اسم Stupid Love أي "الحب الغبي"، والذي أطلقته قبل 4 أيام فقط وحصد حتى اللحظة 20 مليون مشاهدة، وكانت معظم لقطات الكليب مصورة في وسط الصحراء.

وفي الفيديو الذي شاركته مع نادي معجبيها الذين يطلقون على أنفسهم اسم Little Monsters أي "الوحوش الصغار"، قالت غاغا: "أنا في الصحراء في حوض استحمام الثلج لأنني أحب معجبيي".

واستطردت المغنية غريبة الأطوار حديثها قائلة: "حتى إنكم على الجانب الآخر من الحوض.. انظروا أين أنتم".وعندها صورت الكاميرا الجانب الآخر من الحوض، وظهر أمامها حائط ضخم عليه شِعار نادي معجبي ليدي غاغا Little Monsters والذي يتمثل بشكل يد على وشك أن تنهش شيئا ما، وقالت ليدي غاغا للمصور: "أرهم أين هم"، وأعادتها مرتين.

وفي نهاية الفيديو، قالت المغنية: "أحبكم أيها الوحوش الصغار. الحب الغبي".

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ومن الجدير ذكره أنه كشفت ليدي غاغا في شهر أكتوبر من العام الماضي عن مراحل التعافي الثلاث التي تقوم بها، والتي تتضمن حمام الثلج لمدة ما بين 5 و 10 دقائق، ومن ثم حمام ساخن تصل مدته إلى 20 دقيقة، وفي المرحلة النهائية ترتدي بدلة مليئة بأكياس الثلج مدة 20 دقيقة.

وعن فائدة هذه المراحل العلاجية، قال المعالج الفيزيائي "لي هانسِس" لمجلة "ألور" إن الحمامات الباردة والساخنة تشجع ضخ الأوعية الدموية والأوعية اللمفاوية بعد القيام بنشاط ما.

وأضاف: "إن الحركة وتسليم العناصر الغذائية الطازجة والأكسجين، إلى جانب إزالة حمض اللبنيك وثاني أكسيد الكربون من عضلاتنا، تساعد في التعافي بشكل أسرع لتحقيق الأداء الأمثل."

يذكر أن أغنية Stupid Love هي أول أغنية سنغل تطلقها ليدي غاغا منذ 3 سنوات، وعادت المغنية من خلالها إلى ستايلها في أداء أغاني الإلكترو-بوب ذات الطابع الثمانيني الذي اشتهرت به مسبقا.