نداء شرارة تحيي ثلاث حفلات غنائية في مصر

القاهرة – لايف ستايل
تعود الفنانة الأردنية نداء شرارة، لمزاولة أعمالها الفنية بشكل مكثف جدًا خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث تستعد لإحياء ثلاث حفلات غنائية في مصر.
تسافر نداء إلى الاسكندرية يوم 23 مارس الجاري لإحياء حفل غنائي يوم الخميس الموافق 26 مارس الجاري، وذلك على خشبة مسرح أوبرا الإسكندرية، بينما تحيي حفلًا غنائيًا آخر يوم الجمعة الموافق 27 مارس على مسرح أوبرا دمنهور.
كما تحيي حفلًا غنائيًا يوم 2 أبريل، في قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي في تمام الساعة الثامنة مساءً.
يذكر أن أبرز أعمال الفنانة نداء شرارة، أغنية "سهرانة انا"، و"حبيتك بالتلاتة"، و"بس يقبرني"، و"كلام في كلام"، و"درجات"، و"بعدو عطرك"، وغيرها من الاغاني.
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