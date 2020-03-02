رامى إمام يقترب من إنهاء مونتاج «فالنتينو»

قارب المخرج رامي إمام، على إنهاء أعمال مونتاج مسلسله الجديد "فالنتينو"، بطولة الزعيم عادل إمام، والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وأنهى إمام نحو 80% من أعمال مونتاج المسلسل، والذي يعتبر أول الأعمال الدرامية الجاهزة للعرض خلال الماراثون الرمضاني المقبل.

ويراقب الزعيم متابعته لأعمال مونتاج حلقات المسلسل قبل عرضه، حيث يتواجد بشكل دائم بصحبة نجله للوقوف على آخر تفاصيل الحلقات التي تمت معالجتها في وحدة المونتاج.

العمل بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

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