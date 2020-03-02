تعليق صادم من عمرو أديب بعد إعلان ظهور «كورونا» فى مصر

علق الإعلامي عمرو أديب، على البيان المشترك الصادر بين وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، والذي يفيد باكتشاف حالة إيجابية لفيروس "كورونا" المستجد لشخص أجنبي في مصر، قائلًا: «الناس اللي كانت قلقانة.. ربك كريم طلع في حد عنده كورونا».

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضاائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن الحالة لشخص أجنبي وليس مصريًا، لافتًا إلى أنه جار فحص المخالطين له، والبيان أكد أن الشخص حالته مستقرة.

وتابع الإعلامي عمرو أديب: «زي ما قالت وزيرة الصحة، الكورونا جاية جاية، عايز الناس تنام سعيدة ومرتاحة بقى، لما جت حالة، تم الإعلان فورًا».

يُذكر أنه تم الإعلان في بيان مشترك بين وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية عن اكتشاف حالة إيجابية لفيروس "كورونا" المستجد لشخص أجنبي في مصر، ظهرت عليه أعراض بسيطة وتم عزله في المستشفى المخصص للعزل، وجار فحص المخالطين له.

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