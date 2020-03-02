يحيى الفخرانى يبدأ تصوير «الصحبة الحلوة» نهاية آذار

القاهرة – لايف ستايل
يستعد الفنان يحيى الفخرانى وفريق عمل فيلمه السينمائى الجديد، الذى يحمل اسما مؤقتا "الصحبة الحلوة"، لبدء تصوير الفيلم نهاية شهر مارس الجاري، على أن يتم تصوير مشاهد العمل بين القاهرة والغردقة، ومن المنتظر عرض الفيلم خلال موسم عيد الأضحى المقبل.
وانتهت المخرجة ساندرا نشأت من بروفات الترابيزة التى جمعت الفنان يحيى الفخرانى والفنان محمد سعد والسيناريست الكبير وحيد حامد، الذى انتهى مؤخرا من كتابة السيناريو الخاص بالفيلم.
وتجرى ساندرا جلسات عمل مع مسئولى الشركة المنتجة للفيلم، للانتهاء من تحديد باقى الأبطال المشاركين فى الفيلم، وإنهاء تعاقداتهم، خاصة أن الفيلم يعتمد على أكثر من بطولة نسائية.
الفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الإنسانية، ومن تأليف وحيد حامد، وإخراج ساندرا نشأت، ويشهد العمل عودة يحيي الفخراني إلى السينما بعد غياب 22 عامًا، حيث كانت آخر أعماله السينمائية عام 1998 فيلم «مبروك وبلبل» الذي أخرجته ساندرا نشأت أيضا.
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