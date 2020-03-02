أغنية محمد رمضان «أنت جدع» الأكثر مشاهدة على يوتيوب

استطاع الفنان محمد رمضان أن يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بأغنيته الجديدة "أنت جدع"، وذلك خلال ساعات من طرحها، ليحتل المركز الأول، موشكًا على تحقيق مليونه الأول في أقل من 24 ساعة.

وظهر "رمضان" خلال الكليب وسط جمهوره ومحبيه، وعمل على تحيتهم والغناء معهم عدد من أغانيه على أصوات "الدي جي"، وذلك أثناء زيارته لأهل منطقة إمبابة.

في سياق مختلف أثار "رمضان" الجدل خلال الفترة الأخير بأكثر من أزمة، وكانت أولاها الضجة الكبيرة التي حدثت بسبب صورة نشرها وهو على متن إحدى الطائرات الخاصة، وتحديدًا من داخل كبينة الطيار أشرف أبواليسر، مما تسبب في وقف الطيار مدى الحياة كعقاب له، وأجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، مطالبًا بتعويض 25 مليون جنيه، لجلسة الأربعاء 4 مارس لحضور رمضان أو من يمثله قانونًا.

كما دخل في أزمة جديدة مع صاحب مطعم "البرنس" الشهير في منطقة إمبابة، بعدما صور كليب الأغنية "أنت جدع" في المطعم دون إذنه، وهو ما أحدث أزمة كبيرة بين الطرفين.

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ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل دخل "رمضان" في أزمة جديدة مع الفنان باسم سمرة بعد تعليق الأول على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي و"باسم سمرة" يدفعه أثناء غنائه، مما جعله يبرر هذا الأمر أثناء استضافته في برنامج "التاسعة" على القناة الأولى أنه غير واع لما حدث، ليرد عليه "باسم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع عمرو أديب قائلًا: "أنا ما أقدرش أرد علشان أنا ابن ناس محترمة، وبالتالي أنا بدعوه لفيلم 10 دقايق روائي قصير نمثل فيه بطولة مشتركة مع الفنان محمد رمضان الموهوب"، مضيفًا: "إنت بتقول أنت نمبر وأنا هوريك وخلي الحكم للجمهور".

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