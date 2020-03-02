طرح ألبوم رامي جمال "أنا لوحدي" في الأسواق

أعلنت الصفحة الرسمية للفنان رامي جمال، عن صدور ألبومه الجديد "أنا لوحدي" في الأسواق والمتاجر الموسيقية المختلفة، وذلك على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك".

وأعلنت عن الألبوم قائلة:"يمكنك الحصول الآن على نسختك الأصلية من ألبوم رامي جمال الجديد أنا لوحدي بجميع فروع ڤيرچين ميجا ستور".

يذكر أن رامي قد طرح "أنا لوحدي" إلكترونيًّا على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك الشهر الماضي وسجَّل نسبة مشاهدة عالية تجاوزت الـ18 مليون مشاهدة في أسبوع، ضم الألبوم 15 أغنية منهم "بعد ماأغيب، فكرة المتساب، استغنيت، سقف، مين غيرك في القلب، أنا لوحدي، اللي مشيوا".

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