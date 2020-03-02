جاكي شان ينفي إصابته بالكورونا

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""الخليج 365"" من بيروت: تدخل النجم الصيني العالمي جاكي شان بنفسه لينفي الشائعات التي تتحدث عن إصابته بالفيروس التاجي "كورونا" بعدما زعم رواد مواقع التواصل الإجتماعي بأنهم شاهدوه وهو بصحبة ضباط شرطة في هونغ كونغ. فانتشر الخبر بالتزامن مع التقارير الصحفية التي أشارت إلى وضع أكثر من 50 ضابطاً صينياً في الحجر الصحي، بعد حضورهم حدثاً جامعاً. لكن تبين لاحقاً، أن جاكي شان كان متواجداً في موقعٍ مختلف يبعد 30 دقيقة عن مكان الحدث الذي انتشرت فيه العدوى، بحسب صحيفة “ذا ستاندرد” الصينية.

ووجّه "شان" رسالة إلى متابعيه عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، مؤكداً أن ما يتم تداوله عن صحته مجرد شائعة نافيًا بذلك إصابته بكورونا. وكتب: "أشكر كل من اهتم به وقلق على صحتي. أنا بصحةٍ جيدة جداً، وفي مكانٍ آمن، ولم أخضع للحجر الصحي”.

أضاف: “تلقيت العديد من الرسائل من الأصدقاء الذين حاولوا الإطمئنان عني. وأود أن أقول لكم: شكراً. فحبكم وقلقكم أثلجا صدري. لقد تلقيت أيضا بعض الهدايا الخاصة جداً من المحبين في جميع أنحاء العالم خلال هذا الوقت الصعب جداً، وأشكركم أيضاً على إرسالكم للكمامات. لقد طلبت من فريق العمل الذي يساعدني أن يجمع تبرعاتكم ويهبها عبر المنظمات الرسمية، لمن يحتاجها فعليا”.

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