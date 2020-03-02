هاني شنودة لـ"الخليج 365": الرقص تجسيد للموسيقى و"إيزيس" جمعتني بعبدالمنعم كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الموسيقار هاني شنودة، إن حضوره لحفل تأبين الدكتور عبدالمنعم كامل، الرئيس الأسبق لدار الأوبرا المصرية، وراقص الباليه الشهير، يأتي انطلاقًا من إيمانه بأن الرقص هو تجسيد للموسيقى "لو كان الرقص وردة فالموسيقى رائحتها"، ولعلاقة الصداقة التي جمعته بالراحل.

وأضاف شنودة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "اشتغلنا مع بعض مسرحية (إيزيس) لكرم مطاوع وسهير المرشدي، عمل خطير اشتغلنا فيه فوق السنة"، مؤكدًا أن الباليه من أمتع الفنون، أثناء الجلوس في الصالة يشعر المتفرج أنه قادر على القيام بهذه الحركات الصعبة التي يستغرق تعلمها سنوات طويلة "لما بقعد في الصالة بحس إني بتغلب على الجاذبية الأرضية وبطير لفوق".

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وأشار إلى أن العمل قوى صداقته بعبدالمنعم كامل، وجعل العلاقة بينهم أكثر عمقًا، من خلال تبادل الأفكار وجلسات النقاش التي كانت تجمعهما "كل الناس افتكروه بيتنرفز وعصبي، والحقيقة ان السبب في ده حرصه أن الشغل يخرج بشكل جيد، ياريت كل الناس زيه".

جدير بالذكر أن حفل التأبين الذي أقيم أمس شهد حضور وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة نادين، الفنان أحمد يحيى.

عبدالمنعم عبدالوهاب كامل، ولد في فبراير 1949، وتوفي في فبراير 2013، تخرج في المعهد العالي للباليه عام 1969، حصل على درجة الدكتوراة في الفنون من موسكو 1979، حصل على نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى في الفنون عام 1966 من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وتولى رئاسة دار الأوبرا.