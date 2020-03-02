"زغروطة" لبلبة وليلى علوي لعرائس الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
حرصت الفنانة ليلى علوي، والفنانة لبلبة، على المشاركة في افتتاح معرض "دكان الفرحة" لتجهيز 100 عروسة من محافظة سوهاج، دعما من صندوق "تحيا مصر".
وحرصت الفنانة ليلى علوي والفنانة لبلبة على مشاركة العرائس فرحتهن، وأطلقن "الزغاريد" كما شارك بالحفل الفنان رامي صبري، والفنان هاني رمزي.
يأتي هذا في إطار احتفالية كبرى نظمها الصندوق بالمحافظة لافتتاح عدد من مشروعات التنموية بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وعدد من رجال السياسة والإعلام.
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