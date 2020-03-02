هاني حسن: "عبدالمنعم كامل صاحب فضل عليا وسيظل بقلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال هاني حسن، صوليست فرقة باليه أوبرا القاهرة، إن الدكتور عبدالمنعم كامل يعد رائدًا لفن الباليه في مصر، وصاحب فضّل كبير عليه.

وتابع هاني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على هامش حضوره حفل تأبين لعبدالمنعم كامل، أقيم مساء أمس الأحد 1 مارس، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية: "ليا الشرف اني أعرفه من وأنا عمري 14 سنة، شاف فيا حاجة ودعمني، كان بالنسبة ليا بمثابة الأب الروحي، وليا الشرف اني ودعته حتى مثواه الأخير".

وأضاف "منحني فرصة أن أكون مخرجا مساعدا له في بعض العروض، ثم فرصة الإخراج لفرقة باليه أوبرا القاهرة، وكان سببًا في سفري ووقوفي على أكبر المسارح في أوروبا، فهو صاحب فضّل كبير عليّ، سنستكمل مسيرته، وسيظل في قلبي".

أكد هاني أن 25 سنة هي مدة معرفته بالدكتور عبدالمنعم كامل، عاش خلالها مواقف لا تُنسى، بينها عندما منحه بطولة "باليه زوربا"، وقال له إن نجاح العرض متوقف عليه، لأن الإنتاج وقتها كان مُكلف "كان لازم العرض ينجح"، مشيرًا إلى موقف آخر عندما سأله كامل عن رأيه هل يقدم "الليلة الكبيرة" أم يتراجع عن الفكرة، فأجابه هاني "قلتله: دي مغامرة كبيرة أوي، بس احنا في ضهرك".

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جدير بالذكر أن حفل التأبين الذي أقيم أمس شهد حضور وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة نادين، الفنان أحمد يحيى.

هو عبدالمنعم عبدالوهاب كامل، ولد في فبراير 1949، وتوفي في فبراير 2013، تخرج في المعهد العالي للباليه عام 1969، حصل على درجة الدكتوراة في الفنون من موسكو 1979، حصل على نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى في الفنون عام 1966 من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وتولى رئاسة دار الأوبرا.