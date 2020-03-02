لوسي: شخصيتي في "البيت الكبير 3" ستشهد تغيرات كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة الكبيرة لوسي، إنها سعيدة برودو الفعل على دورها في الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير"، والذي يعرض حاليا.

وأكدت لوسي في تصريح خاص لمصراوي، أن الجزء الجديد من المسلسل يحمل العديد من المفاجآت والأحداث الدرامية، وستشهد شخصيتها ضمن أحداث المسلسل تغيرات كبيرة.

Advertisements

وعن موعد انتهاء التصوير قالت: "خلال أيام، فالمخرج محمد النقلي يعكف حاليا على الانتهاء من تصوير المشاهد داخل مدينة الإنتاج الإعلامي".

وأضافت: "المسلسل شهد عدد كبير من التغييرات، فقد اعتذرت الفنانة لقاء سويدان بسبب اعتزالها، ومن قبلها الفنانة ريم هلال، كما تم تأجيل التصوير أكثر من مرة".

مسلسل "البيت الكبير 3" بطولة لوسي، مجدي كامل، سوسن بدر، داليا مصطفى، طارق صبري، دنيا المصري، ومن إخراج محمد النقلي.