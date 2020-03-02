أجرت عملية جراحية.. تفاصيل الحالة الصحية لـ منة عرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حالة من الجدل أثارتها الفنانة منة عرفة، في الساعات القليلة الماضية، عقب نشرها صورة عبر حسابها بـ"انستجرام"، ظهرت خلالها مستلقية على سرير إحدى المستشفيات، دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بسبب دخولها المستشفى.

ازدادت حالة الجدل بعد نشر اليوتيوبر علي غزلان صورة له برفقتها وعلق عليها قائلًا: "هتخفي وتقومي من العملية وتبقي زي الفل إن شاء الله".

وعلى الرغم من التعتيم على الحالة الصحية لمنة عرفة وعدم الكشف عن تفاصيل ما تعانيه، إلا إنها طمأنت جمهورها منذ قليل عن حالتها الصحية، من خلال حسابها بـ"انستجرام"، إذ قالت: "شكرا لكل الناس اللي سألت عليا وجاتلي المستشفى، أنا أسفة لو فيه حد معرفتش أرد عليه، أنا عملت العملية وبقيت أحسن الحمد الله".