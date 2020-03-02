بـ"البيجامة ".. دينا الشربيني على بوستر "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشرت الفنانة دينا الشربيني، بوستر فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "صيف 2020. وظهرت "دينا"، في البوستر الرسمي للفيلم بإطلالة نالت استحسان الجمهور، إذ ظهرت مرتدية "بيجامة" وتتحدث في التليفون. ‎‏‎فيلم"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطوله كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني و دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعه كبيره من ضيوف الشرف ومن تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع و دور العرض" للمنتجان لؤي عبد الله ووائل عبدالله.

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