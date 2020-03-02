أمير كرارة وتامر حسني يعايدان أحمد السقا

ميرنا وليد - بيروت - عايدة كل من الممثل المصري ​أمير كرارة​ والفنان المصري ​تامر حسني​ زميلهما الممثل المصري ​أحمد السقا​ لمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر صفحتيهما عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر كرارة عبر صفحته الخاصة صورة تجمعه بالسقا كتب عليها :"عيد ميلاد سعيد"، وعلّق بالقول:"كل سنه وانت طيب يااصلي السقا واحد بس".

وبدوره نشر حسني عبر صفحته الخاصة صورة تجمعه بالسقا وعلّق بالقول:"كل سنه و انت صديق عمر و ارجل و انضف القلوب و نجم الدنيا كلها و ربنا يحفظك لأهل بيتك و كل اللي بيحبوك".

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